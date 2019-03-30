В Сети появилось видео пожара в спорткомплексе "Олимпийский"

В Интернете появилось видео пожара в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. Возгорание произошло в субботу на шестом этаже здания, общая его площадь составила порядка 30 квадратных метров. Горели проводка и подвесные потолки. Причиной стала искра, попавшая на воздуховод.

В результате инцидента пострадавших не было. Пожар был ликвидирован.

СК "Олимпийский" был построен в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В нем неоднократно проводились спортивные состязания и концерты отечественных и зарубежных исполнителей.

1 января СК "Олимпийский" был закрыт на реконструкцию. 3 марта стартовал снос главной арены.