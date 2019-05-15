В Архангельске умерла школьница после занятий на уроке физкультуры

Вчера в Архангельске во время бега на уроке физической культуры 14-летняя учащаяся общеобразовательного учреждения почувствовала себя плохо, информирует сайт регионального управления СКР. Во время госпитализации в медицинское учреждение школьница скончалась.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно– медицинская экспертиза. Истребованы медицинские документы из учреждений, где наблюдалась девочка. Допрашиваются свидетели и медицинские работники, оказывавшие неотложную помощь.

По предварительным данным, школьница наблюдалась в лечебном учреждении в связи с имеющимся заболеванием, но освобождения от физических нагрузок не имела. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.