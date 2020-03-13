Россия запретила авиасообщение со странами ЕС

Из-за эпидемии коронавируса Россия приняла решение временно ограничить пассажирские авиаперевозки на территорию стран ЕС и в обратном направлении, а также на территорию Швейцарии и Норвегии. Ограничение будет действовать с 00.00 16 марта 2020 года.

Исключения накладываются на:

— регулярные рейсы Москва — столица страны-члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемые через аэропорт Шереметьево (терминал F). В случае со Швейцарией — рейсы между Москвой и Женевой, в случае с Норвегией — рейсы между Москвой и Осло.

— чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.