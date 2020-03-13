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Россия запретила авиасообщение со странами ЕС

20:59
Россия запретила авиасообщение со странами ЕС. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Россия запретила авиасообщение со странами ЕС. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Из-за эпидемии коронавируса Россия приняла решение временно ограничить пассажирские авиаперевозки на территорию стран ЕС и в обратном направлении, а также на территорию Швейцарии и Норвегии. Ограничение будет действовать с 00.00 16 марта 2020 года.

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Исключения накладываются на:

— регулярные рейсы Москва — столица страны-члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемые через аэропорт Шереметьево (терминал F). В случае со Швейцарией — рейсы между Москвой и Женевой, в случае с Норвегией — рейсы между Москвой и Осло.

— чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Дополнительная информация:

http://government.ru/news/39150/

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