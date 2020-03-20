Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул: решение приостановить на территории России все спортивные мероприятия, а также установить ограниченный режим работы ДЮСШ было единственно верным в рамках борьбы с коронавирусом.

— С 21 марта министерство спорта рекомендует приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования на территории нашей страны, а также установить ограниченный режим работы детских спортивных школ. Считаю это решение единственно верным, — сказал Матыцин в видеообращении в Instagram Минспорта. — Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Физическая культура и спорт не стали исключением. Сегодня, на первом месте для нас всех — здоровье людей. Все вместе мы должны не допустить распространения вируса. Нам необходимо соблюдать все возможные меры предосторожности, беречь себя и окружающих.

?Просьба российским спортсменам, звездам театра, кино, эстрады, известным блогерам, увлеченным спортом. Рассказывайте и показывайте в социальных сетях о том, как вы поддерживаете физическую форму в домашних условиях. Вас любят, ценят, вы станете примером для всех. Уверен, эти простые действия помогут нам пережить непростую ситуацию. Призываю всех с понимаем отнестись к нашим рекомендациям. Будьте здоровы, Берегите близких, особенно пожилых людей.