Коронавирус в мире. Главное на 1 апреля

В Китае за минувшие сутки было выявлено 130 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией без явных симптомов, сообщает Bloomberg. По оценкам ученых, это свидетельствует о том, что количество людей, которые могут переносить вирус, не болея, может оказаться большим, чем предполагалось. Это был первый случай, когда Китай отдельно стал учитывать долю зараженных без симптомов.

Другие данные по коронавирусу:

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 75 122 человека;

Общее число зараженных — 859 796 человек;

Общее число умерших от коронавируса — 42 341 человек (больше всего умерших в Италии — 12 428 человек, Испании — 8464 человека и США — 4076 человек);

Общее число выздоровевших — 178 301 человек;

Число новых выявленных случаев заражения за сутки в США — 26 365 человек (это рекорд дневного прироста зараженных в отдельной стране);

В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.