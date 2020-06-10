Ефремову планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу

Известному актеру и болельщику «Спартака» Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу, — приводит ТАСС слова источника. — Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий. На данный момент установлено, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также выявлены следы наркотических веществ. Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Сообщается, что по делу планируется назначить техническую экспертизу автомобиля Ефремова, чтобы исключить версию неисправности машины.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. По итогам заседания Таганского суда артист получил два месяца домашнего ареста.