Брат Пеле умер в возрасте 77 лет

Зека Насименту, брат легендарного бразильца Пеле, умер в больнице в возрасте 77 лет, сообщает Globo Esporte. Причиной его смерти стал рак простаты.

Зека был младше Пеле на два года и играл за «Сантос» с 1961 по 1962 год. Он провел за клуб всего 15 игр, в которых забил 4 гола и ушел из профессионального футбола в семейный бизнес.

Похороны состоятся в четверг. Неизвестно, будет ли на них присутствовать сам Пеле. Ранее сообщалось, что он находится в изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом. 79-летний соблюдает бразилец соблюдает карантинные меры в своем доме в Сан-Паулу.