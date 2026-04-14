«Локомотив» выбил «Салават Юлаев» и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ — 4:0.

По одной шайбе у гостей забросили Рихард Паник, Артур Каюмов, Александр Радулов и Алексей Береглазов. Радулов и Максим Шалунов также сделали по две результативные передачи.

Голкипер ярославцев Даниил Исаев отыграл на ноль, отразив 24 броска по воротам. Он не пропустил ни одной шайбы в трех из четырех матчей серии.

«Локомотив» не проиграл ни одного матча и одержал победу в серии (4-0). В полуфинале Кубка Гагарина команда Боба Хартли сыграет с победителем пары «Авангард» — ЦСКА (3-0).

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