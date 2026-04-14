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14 апреля, 17:21

Источник: Овечкин еще на год останется в «Вашингтоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Daniel Kucin Jr.-Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин проведет еще один сезон в «Кэпиталз», сообщает «Mash на спорте» со ссылкой на окружение хоккеиста.

По информации источника, в ближайшее время 40-летний россиянин подпишет новый контракт на год. Отмечается, что Овечкин сохраняет желание вернуться в московское «Динамо». Ожидается, что это может произойти через год.

Александр Овечкин.«Вашингтон» провалил последний сезон Овечкина? Почему команда не попала в плей-офф

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 63 (32+31) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. 14 апреля «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф. 15 апреля команда проведет последний матч регулярного чемпионата против «Коламбуса».

У Овечкина 1006 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (929 и 77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

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Источник: Mash на спорте
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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
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7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
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8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
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