Источник: Овечкин еще на год останется в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин проведет еще один сезон в «Кэпиталз», сообщает «Mash на спорте» со ссылкой на окружение хоккеиста.

По информации источника, в ближайшее время 40-летний россиянин подпишет новый контракт на год. Отмечается, что Овечкин сохраняет желание вернуться в московское «Динамо». Ожидается, что это может произойти через год.

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 63 (32+31) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. 14 апреля «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф. 15 апреля команда проведет последний матч регулярного чемпионата против «Коламбуса».

У Овечкина 1006 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (929 и 77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

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