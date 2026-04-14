Источник: Овечкин еще на год останется в «Вашингтоне»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин проведет еще один сезон в «Кэпиталз», сообщает «Mash на спорте» со ссылкой на окружение хоккеиста.
По информации источника, в ближайшее время 40-летний россиянин подпишет новый контракт на год. Отмечается, что Овечкин сохраняет желание вернуться в московское «Динамо». Ожидается, что это может произойти через год.
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 63 (32+31) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. 14 апреля «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф. 15 апреля команда проведет последний матч регулярного чемпионата против «Коламбуса».
У Овечкина 1006 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (929 и 77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
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|2
|Бостон
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|0
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|3
|Детройт
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|0
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|4
|Монреаль
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|0
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
|О
|1
|Виннипег
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|0
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|2
|Даллас
|0
|0
|0
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|3
|Колорадо
|0
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|0
|0
|4
|Миннесота
|0
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|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
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|0
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|6
|Сент-Луис
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|0
|0
|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
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|2
|Ванкувер
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|0
|0
|3
|Вегас
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|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|0
|0
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|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -