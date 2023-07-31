Боксерский поединок Бетербиев — Смит может пройти в начале 2024 года

В промоутерской компании Top Rank сообщили, что поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом может пройти в начале 2024 года.

«Бой Бетербиев — Смит может состояться в начале 2024 года», — сказал собеседник ТАСС.

Бой между Бетербиевым и Смитом перенесен из-за проблем со здоровьем у россиянина. Поединок должен был пройти в канадском Квебеке 19 августа.