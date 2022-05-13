Мейвезер пообещал фанатам невероятное шоу в выставочном бое с Доном Муром

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер заявил, что он и другие бойцы устроят отличное шоу в Дубае.

В субботу, 14 мая, в рамках специальной серии поединков по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты, состоится выставочный бой Мейвезера против его бывшего спарринг-партнера Дона Мура.

«Каждый боец устроит здесь грандиозное шоу. Это будет соревновательное и захватывающее событие, мы хотим, чтобы все болели и все наслаждались этим. Мы — «Титаны», и мы собираемся развлечь вас, ребята, и устроить отличное шоу в субботу», — приводит слова Мейвезера Mirror.

Мероприятие пройдет на вертолетной площадке на вершине роскошного отеля в Дубае.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья.

Бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром состоится 14 мая в Дубае. Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире. Начало трансляции — 22.00 (мск).