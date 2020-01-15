Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил допинг-тест, сообщает ТАСС.

После поединка 1 декабря 2019 года за чемпионский пояс Беспутин прошел допинг-контроль. Эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

28-летний Беспутин провел 14 боев, в которых одержал 14 побед, в том числе 9 нокаутом.