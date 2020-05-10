Петр Ян будет драться за титул чемпиона UFC

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 249 заявил, что скоро в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг) появится новый чемпион, информирует MMAFighting. На турнире UFC 249 чемпион дивизиона Генри Сехудо победил Доминика Круза, после чего заявил о завершении карьеры.

По словам Уайта, в поединке за титул точно примет участие третий номер дивизиона россиян Петр Ян (14-1).

— Что делать с титульным боем теперь? Это будет Петр Ян и кто-то еще. А кто именно — мы решим. Мы на следующей неделе делаем бой за вакантный пояс, и возможно, этот бой тоже сделаем как можно скорее, — сказал Уайт.

Отметим, что на 13 июня у Яна запланирован бой против первого номера UFC в легчайшем дивизионе Марлона Мораеса.

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