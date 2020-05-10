«Это не бой чемпионского уровня». Петр Ян прокомментировал уход Сехудо из ММА

Российский боец UFC Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» прокомментировал бой между Генри Сехудо и Домиником Крузом за титул чемпиона UFC и объявление Сехудо о завершении карьеры.

«Круз принял бой на коротком уведомлении, поэтому я сомневался в его кондициях, все-таки это пятираундовый бой. Я понимал, что Сехудо фаворит. Я не впечатлен поединком, и тем более не впечатлен «клоуном». Я думаю, что рефери мог спокойно подождать несколько секунд до гонга. Это не бой чемпионского уровня. Сехудо давно было пора на пенсию — сегодня это было видно», — говорит боец.

Напомним, что у Петра Яна запланирован бой на 13 июня против первого номера UFC в легчайшем дивизиона Марлона Мораеса. Предполагалось, что этот поединок будет носить претендентский характер, но теперь его статус непонятен.

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