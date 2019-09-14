Антон Понкрашов: «Все силы французы оставили в матче с США»

Чемпион Европы по баскетболу, разыгрывающий «Зенита» Антон Понкрашов поделился впечатлениями от полуфинальных встреч на чемпионате мира. Аргентина победила Францию, Испания — Австралию.

— Эмоционально после победы над США Франция была на подъеме, и я был уверен, что она обыграет Аргентину, — цитируют «Известия» Понкрашова. — Но, видимо, все силы французы все-таки оставили в матче с США и в полуфинале выглядели растерянными. Это еще раз доказывает, что прогнозист из меня так себе. Всегда получается наоборот.

Австралия — очень интересная команда, после победы над США в товарищеском матче незадолго до ЧМ, ее игроки только набирали. Но испанцы тоже прошли весь путь без поражений, в каждом матче показывая свое мастерство. Матч был очень интересным, и я рад, что победила Испания. Ведь за них играет мой друг Хоаким Колом.

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