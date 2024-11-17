Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:17

«Зенит» обыграл «Парму» и продлил победную серию до восьми матчей

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» на выезде одержал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:74.

Больше всего очков в этой встрече набрали игроки команды хозяев Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс — по 23.

«Зенит» одержал восьмую победу подряд и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Парма» потерпела третье поражение кряду и занимает восьмую позицию.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:86 (16:23, 21:23, 16:21, 21:19)

17 ноября. Пермь. «УДС Молот»

Баскетбол
БК Зенит
Читайте также
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Популярное видео
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Уралмаш» победил «Пари НН» в овертайме

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости