Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:11

«Уралмаш» победил «Пари НН» в овертайме

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Уралмаш» дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:81.

Самым результативным игроком встречи стал Зак Наталл («Пари НН») — 24 очка.

Клуб из Екатеринбурга одержал 7-ю победу в 15 матчах и занимает 6-е место в таблице чемпионата. Нижегородцы с 8 победами в 15 играх — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 93:81 ОТ (24:15, 22:16, 14:17, 17:29, 16:4)

17 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

БК Нижний Новгород
БК Уралмаш
Читайте также
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Популярное видео
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

УНИКС одержал победу над «Енисеем» в Казани

«Зенит» обыграл «Парму» и продлил победную серию до восьми матчей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости