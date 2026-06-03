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3 июня, 08:00

Кущенко: «Мы очень близки к тому, чтобы у внутрисезонного кубка был второй сезон»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился планами на следующий сезон.

«Мы очень близки к тому, чтобы у Winline Basket Cup был второй сезон. Отзывы болельщиков положительные, результаты устраивают и нашего беттингового партнера, и клубы. Но мы все сталкиваемся с непростой экономической ситуацией, поэтому ищем золотую середину — вариант, который позволит сохранить этот интересный для нас проект», — подчеркнул Кущенко в интервью «СЭ».

В сезоне-2025/26 во внутрисезонном кубке участвовало шесть российских и два иностранных клуба (сербская «Мега» и боснийская «Игокеа»).

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