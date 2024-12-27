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Лещенко назвал российский спорт обыденным: «Играем сами с собой. Никакого конфликта нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко ответил на вопрос «СЭ» о главном событии года в российском спорте.

«Все очень ровно. Особо никаких событий не было, даже нечего сказать. За исключением двух-трех футбольных матчей. Смотрю баскетбол, но так все обыденно... В силу того, что мы играем сами с собой, никакого противостояния, конфликта нет! Спорт — всегда конфликт, борьба за каждую победу. Поскольку мы замкнуты в своем пространстве... Хотя зрительский интерес есть», — сказал Лещенко «СЭ».

С 2003 по 2014 год артист был почетным президентом люберецкого баскетбольного клуба «Триумф» (ранее — «Динамо» Московская область).

Баскетбол
Футбол
Лев Лещенко
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