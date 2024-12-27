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Уэйр: «Пока еще слишком рано говорить, кто по этому сезону самый принципиальный соперник для УНИКС»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр считает, что все соперники его команды в этом сезоне Единой лиги ВТБ являются отличными командами.

«Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС — это все отличные команды. Пока еще слишком рано говорить, кто по этому сезону самый принципиальный соперник для нас. Все-таки, впереди еще вторая часть сезона, плей-офф. Возможно, УНИКС в этом розыгрыше немного сбавил из-за ухода Димитриевича. Он очень классный игрок. В прошлом сезоне Ненад был признан MVP регулярного чемпионата. Такого исполнителя крайне трудно заменить, но я думаю, что казанцы найдут новые варианты», —цитирует Legalbet Уэйра.

ЦСКА в 22 матчах Единой лиги ВТБ одержал 19 побед и лидирует в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
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