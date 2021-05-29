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«Атланта» вышла вперед в серии с «Никс»

04:41
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«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА (105:94). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Хокс».

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз, набравший 30 очков.

Следующая игра в серии состоится 30 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 105:94 (29:31, 29:13, 28:28, 19:22)

А: Янг (21 + 14 передач), Богданович (15), Коллинз (14), Капела (13 + 12 подборов).

Н: Роуз (30), Рэндл (14 + 11 подборов), Ноэл (12).

Счет в серии: 2-1.

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