«Атланта» вышла вперед в серии с «Никс»
«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА (105:94). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Хокс».
Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз, набравший 30 очков.
Следующая игра в серии состоится 30 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Атланта» — «Нью-Йорк» — 105:94 (29:31, 29:13, 28:28, 19:22)
А: Янг (21 + 14 передач), Богданович (15), Коллинз (14), Капела (13 + 12 подборов).
Н: Роуз (30), Рэндл (14 + 11 подборов), Ноэл (12).
Счет в серии: 2-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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