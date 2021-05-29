50 очков Тэйтума помогли «Бостону» одержать первую победу в серии с «Бруклином»
«Бостон» обыграл «Бруклин» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 125:119.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 50 очков.
«Бостон» одержал первую победу над «Бруклином» в серии. Следующий матч состоится 31 мая.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Бостон» — «Бруклин» — 125:119 (33:32, 28:25, 35:27, 29:35)
Бос: Тэйтум (50), Смарт (23), Томпсон (19 + 13 подборов)
Бр: Харден (41), Дюрэнт (39), Ирвинг (16)
Счет в серии: 1-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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