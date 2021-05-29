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50 очков Тэйтума помогли «Бостону» одержать первую победу в серии с «Бруклином»

06:24
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«Бостон» обыграл «Бруклин» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 125:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 50 очков.

«Бостон» одержал первую победу над «Бруклином» в серии. Следующий матч состоится 31 мая.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Бостон» — «Бруклин» — 125:119 (33:32, 28:25, 35:27, 29:35)

Бос: Тэйтум (50), Смарт (23), Томпсон (19 + 13 подборов)

Бр: Харден (41), Дюрэнт (39), Ирвинг (16)

Счет в серии: 1-2

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