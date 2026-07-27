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27 июля, 22:47

Bild: «Ред Булл» и Ферстаппен ведут переговоры о новом контракте

Алина Савинова

Руководство «Ред Булл» обсуждает с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном переподписание контракта, сообщает Bild.

По информации источника, соглашение четырехкратного чемпиона мира с «быками» рассчитано до конца 2028 года, однако содержит пункт досрочного расторжения по итогам сезона-2026. В «Ред Булл» считают, что в случае ухода Ферстаппена найти равноценную замену будет невозможно, поэтому 28-летнему гонщику предложили новый контракт до конца 2029 года без нынешней опции выхода и с увеличением базовой зарплаты, которая сейчас составляет около 65 миллионов евро в год. Переговоры находятся в активной стадии.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. После 11 этапов чемпионата «Формулы-1» сезона-2026 нидерландец занимает шестое место в личном зачете.

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Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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