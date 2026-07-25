Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Венгрии, Хэмилтон второй, Антонелли — третий

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат в третьей практике Гран-при Венгрии на 11-м этапе чемпионата «Формулы-1».

Время лучшего круга британца — 1 минута 17,939 секунд. Второй результат у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона (+0,117). Третье место занял лидер личного зачета чемпионата Андреа Кими Антонелли (+0,129) из «Мерседес».

Четвертый результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,352), а пятый — гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (+0,499).

Основная гонка пройдет в воскресенье, 26 июля, в 16.00 по московскому времени.