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Чемпиону «Формулы-1» Норрису приписали роман с 25-летней американской блогершей

Василий Рогов
Ландо Норрис.
Фото Getty Images

Пилот «Макларена» Ландо Норрис может встречаться с американской блогершей Аликс Эрл, сообщает People.

По информации источника издания, 26-летний гонщик и 25-летняя инфлюенсер несколько раз виделись в компании друзей. Они продолжают общаться и планируют новые встречи, однако пока не называют происходящее отношениями.

Слухи о возможном романе появились после того, как 9 июля Норриса и Эрл заметили выходящими из одного закрытого клуба в лондонском районе Мейфэр.

Представители гонщика и блогерши не ответили на просьбу People прокомментировать информацию.

Ранее Эрл около двух лет встречалась с игроком НФЛ Брэкстоном Берриосом. Они расстались в декабре 2025 года. Норрису прежде приписывали отношения с португальской моделью и актрисой Маргаридой Корсейру.

Возможный роман Норриса и Эрл официально пока не подтвержден.

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Ландо Норрис
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