Синнер поздравил пилота «Мерседеса» Расселла с помолвкой
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поздравил британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла с помолвкой.
«Поздравляю», — написал Синнер под публикацией Расселла в социальных сетях.
Избранницей 28-летнего гонщика стала Кармен Монтеро Мундт. Пара встречается с 2020 года. Расселл и Монтеро Мундт познакомились в Лондоне через общего друга.
Расселл занимает третье место в личном зачете чемпионата со 160 очками. Лидирует его партнер по команде Андреа Кими Антонелли (219), а вторую позицию занимает Льюис Хэмилтон (169) на «Феррари».
Чемпионат «Формулы-1» возобновится 21 августа. На этот день запланирована первая тренировка Гран-при Нидерландов. Основная гонка состоится 23 августа.
Новости