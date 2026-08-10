Синнер поздравил пилота «Мерседеса» Расселла с помолвкой

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поздравил британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла с помолвкой.

«Поздравляю», — написал Синнер под публикацией Расселла в социальных сетях.

Избранницей 28-летнего гонщика стала Кармен Монтеро Мундт. Пара встречается с 2020 года. Расселл и Монтеро Мундт познакомились в Лондоне через общего друга.

Расселл занимает третье место в личном зачете чемпионата со 160 очками. Лидирует его партнер по команде Андреа Кими Антонелли (219), а вторую позицию занимает Льюис Хэмилтон (169) на «Феррари».

Чемпионат «Формулы-1» возобновится 21 августа. На этот день запланирована первая тренировка Гран-при Нидерландов. Основная гонка состоится 23 августа.