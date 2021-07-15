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Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Великобритании»

15 июля 2021, 21:45
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Великобритании» и рассказал о борьбе с «Мерседесом».

«Если обновления сработают, то, естественно, они приблизятся к нам. Я ожидаю, что мы покажем скорость, но сложно сказать, чем все закончится. Мы сосредоточены и готовы к уик-энду. «Ред Булл» доволен тем, как прошли последние гонки, но всегда нужно искать аспекты, которые требуют улучшения, и мы снова этим займемся.

Из-за нового формата будет тяжелее найти идеальные настройки, но я с нетерпением жду уик-энда», — приводит слова Ферстаппена GPfans.

В Великобритании пройдет первая спринтерская гонка. В пятницу (16 июля) после первой свободной тренировки будет проводиться квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу (17 июля), определят расстановку на решетке в воскресной гонке.

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