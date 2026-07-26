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Ферстаппен — о втором месте в Венгрии: «Не ожидал оказаться на подиуме»

Алина Савинова

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место на Гран-при Венгрии.

Гонку выиграл Ландо Норрис из «Макларена», третьим стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Не ожидал оказаться на подиуме сегодня. Но мы упорно работали ради этого. На старте получилось удачно прорваться вперед в первом и втором повороте. Затем после первого пит-стопа я смог вернуться вперед, обогнав Льюиса [Хэмилтона] на торможении в первом повороте. А дальше оставалось постараться выжить на этих комплектах шин и принимать правильные решения по стратегии. Очень счастлив быть вторым здесь», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

В личном зачете пилотов Ферстаппен занимает шестое место со 109 очками. Лидером остается Антонелли (219 очков). На второй позиции располагается Льюис Хэмилтон (169), на третьей — Джордж Расселл (160).

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Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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