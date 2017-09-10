Анисимова выиграла юниорский US Open

Представительница США Аманда Анисимова стала победительницей US Open среди юниоров. В финале она в двух сетах разгромила другую американку Кори Гофф, отдав сопернице всего пару геймов – 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 6 минут. Напомним, что в прошлом году 16-летняя Анисимова доходила до финала Roland Garros, где проиграла Ребеке Масаровой из Швейцарии.
Anisimova 6-0 pic.twitter.com/QDtHaEdG18– Ashish TV (@Ashish__TV) 10 сентября 2017 г.
zoolord
Мне интересно Анисимова, Масарова - это американки?
20:25