Анисимова выиграла юниорский US Open

Представительница США Аманда Анисимова стала победительницей US Open среди юниоров. В финале она в двух сетах разгромила другую американку Кори Гофф, отдав сопернице всего пару геймов – 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 6 минут. Напомним, что в прошлом году 16-летняя Анисимова доходила до финала Roland Garros, где проиграла Ребеке Масаровой из Швейцарии.