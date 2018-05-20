Сборная России завоевала шесть золотых медалей за день и выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России завоевала шесть золотых медалей в заключительный день чемпионата Европы по самбо. Победы одержали Владимир Березовский (до 62 кг), Евгений Максимов (до 82 кг), Артем Осипенко (до 100 кг), Аржаан Чылбак (до 52 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 68 кг) и Анастасия Валова (до 56 кг). Также на счету россиян серебро - у Ирины Громовой (до 68 кг) и бронза - у Гамзата Хирамагомедова (до 90 кг).

По итогам турнира сборная России заняла первое место в медальном зачете: 12 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград.

Второй в зачете стала Украина (6 - 6 - 6), третьей - Грузия (2 - 7 - 3).