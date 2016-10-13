В полиции заявили, что на дочь Емельяненко напал мужчина славянской внешности

Начальник Управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов сообщил, что дело о нападении на несовершеннолетнюю дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко со стороны неизвестного мужчины находится на контроле, информирует "Комсомольская правда". Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавший нанес девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в НИИ. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

– Это действительно был акцентированный удар в область сердца?

– В область груди. Я не думаю, что он целенаправленно метился в сердце.

– Это был один удар?

– Да. После этого девушка была госпитализирована в больницу. С камер, стоящих рядом с местом происшествия, изъяли видео. Несколько моментов, интересных для дознания, попали в объективы. Сейчас мы это все анализируем.

– Есть понимание, что нападавший целенаправленно ждал девушку или это был какой-то эмоциональный всплеск?

– Не могу этого сказать. Но этого конфликта ничего не предвещало. Просто подошел и ударил.

– То есть не было ни диалога, ни предупреждения?

– Не было.

– Девочка общается с полицейскими?

– Ее уже несколько раз опрашивали. Будет еще беседа. Собственно, она говорит то, что мы с вами сейчас и обсудили.

– Как выглядел этот мужчина?

– Не кавказской внешности, славянской. Среднего телосложения, среднего возраста. Лица от камер он не прятал. Я надеюсь, что в ближайшее время вы узнаете какие-то новые подробности. Найти этого человека – вопрос времени.