Рамзан Кадыров: "Нападение на дочь Емельяненко - разжигание межнациональной розни"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что виновных в нападении на 16-летнюю дочь главы Союза ММА России Федора Емельяненко необходимо наказать. По его словам, это не только вопиющие правонарушение, но и разжигание межнациональной розни. Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавший нанес девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в НИИ. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

– Это возмутительный факт, который необходимо расследовать самым тщательным образом, а виновных наказать по всей строгости закона, – цитирует Кадырова его пресс-служба. – И судить виновных следует не только за избиение девочки, но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни.

Поднявшего руку на девочку, чья бы она ни была, нельзя назвать человеком, мужчиной.

Это бесполое ничтожество и настоящий шайтан, для которого нет ничего святого на свете. Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс.

Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная чья она дочь.

Виновного нужно найти любой ценой, привлечь к розыску все силы, использовать все дозволенные возможности. В Москве камеры видеонаблюдения просматривают каждый квадратный метр, так что разыскать можно и нужно. Мы в этом направлении тоже работаем и готовы оказать максимальное содействие.

В полиции заявили, что на дочь Емельяненко напал мужчина славянской внешности



