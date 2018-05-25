Вадим Финкельштейн: "Я не согласен с решением судей боя Харитонов – Вязигин"

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что не согласен с решением главного судьи боя M-1 Challenge 92 российской звезды ММА Сергея Харитонова и Антона Вязигина, прошедшего в Санкт-Петербурге на "М-1 Арене".

– Я пока не знаю, что сказали Сергею врачи, но сам видел его покрасневший глаз, – сказал Финкельштейн. – С решением главного судьи не согласен, думаю, что это чистый "ноу контест" (прим. – бой признан не состоявшемся). Одно дело если бы доктор остановил бой, а то сам боец. Буду связываться с судьями и еще разбираться с этим. По увиденному могу сказать, что Антон показал, что он уверенный, крепкий боец с чемпионскими амбициями. Будем однозначно делать реванш в июле в Ингушетии.

Сразу после боя Харитонов был осмотрен врачем-офтальмологом, который поставил диагноз: не проникающая травма глаза в результате кантузии глазного яблока, получил 3 царапины роговицы, отслоение сетчатки не зафиксировано. "Все отлично, капаю пока глазные капли. В субботу пойду на осмотр к врачу.