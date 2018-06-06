Конор Макгрегор: "Если бы согласился на бой 12 мая, то обошел бы Роналду и Месси"

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что стал бы вторым в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов, если бы согласился принять участие в поединке 12 мая.

"Стал четвертым в рейтинге Forbes в этом году. Если бы я согласился на бой 12 мая в Рио-де-Жанейро, то обошел бы Роналду и Месси и занял второе место", - написал Макгрегор в Инстаграме.

Макгрегор занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачивемых спортсменов по версии Forbes, заработав 99 миллионов долларов. Первым стал соперник Макгрегора по бою августа 2017 года боксер Флойд Мейвезер (285 миллионов), на счету футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду - 111 и 108 миллионов соответственно.