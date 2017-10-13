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Бой Харитонов - Минаков запланирован на май 2018 года в Сургуте


Поединок между российскими бойцами ММА Виталием Минаковым и Сергеем Харитоновым запланирован на май 2018 года в Сургуте в рамках Fight Nights.

- Мы хотим провести этот бой в мае 2018 года, - цитирует ТАСС президента Fight Nights Камила Гаджиева.

Харитонов, выступающий в организациях М-1 и Bellator, в своем последнем поединке 22 июля победил болевым приемом бразильца Джеронимо дос Сантоса. Всего на его счету 26 побед и шесть поражений.

Минаков - бывший чемпион Bellator, в его активе 20 побед и ни одного поражения. Он также имеет действующий контракт с Bellator.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4644717

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