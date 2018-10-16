50 Сent атаковал команду Хабиба. Пока только в Инстаграме

Известный американский рэпер 50 Cent вступил в перепалку с командой российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Исполнитель, который является, поклонником смешанных единоборств, негативно отреагировал на интервью менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза изданию TMZ.

- За 2 миллиона долларов Хабиб даже бутылку колы не откроет. Он зарабатывает достаточно денег, - заявил Абдель-Азиз на предложение 50 Cent о переходе Хабиба в Bellator. - Если бы речь шла о 50 миллионах, мы могли бы поговорить. Но 2 миллиона - это просто мусор. Я хочу организовать бой Хабиба с Мейвезером. Если Флойд решит попробовать свои силы в ММА, то Хабиб победит его.

Ранее Кертис Джексон (50 Cent) предложил Хабибу 2 миллиона долларов за переход из UFC в Bellator. Американец даже пообещал лично приехать в Дагестан, чтобы провести переговоры с россиянином. Но на слова Абдель-Азиза ответил резко в Инстаграме.

"Еще один пример плохого представления. Этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!" - написал 50 Cent в Инстаграме.

После этого в перерпалку включился уже сам Нурмагомедов. Хабиб в комментариях к записи попросил рэпера не оскорблять его менеджера.

"Никогда не говори плохо о моем брате!" - написал Хабиб.

Не смог пройти мимо сообщения 50 Сent и Абдель-Азиз. Менеджер Хабиба отметил, что рэперу просто не хватает внимания к своей персоне в мире ММА.

"Ты говоришь о 2 миллионах но Хабиб получил около 15 перед тем, как побил этого клоуна. Ты думаешь что можешь просто дать 2 миллиона, потому что тебе хочется внимания. Но ты можешь убираться отсюда вместе со своими миллионами, потому что ты просто хочешь быть "в теме", - написал Абдель-Азиз в комментариях.