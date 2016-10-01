Сергей Цой: "Россия сделает все, чтобы взять золото на Олимпиаде"

Новый президент ФКР Сергей Цой подчеркнул, что сборная России по каратэ будет бороться за победу на Олимпиаде-2020. На Играх в Токио каратэ дебютирует в олимпийской программе.

- Олимпийские виды спорта предполагают под собой базисную историю, то есть подготовку фундамента - развитие детско-юношеского спорта, - цитирует ТАСС Цоя. - Это первоочередная задача. У нас есть юные спортсмены, которые уже смогут выступить в 2020 году на Играх в Токио. Нужно развивать школы, должна существовать система перехода из детско-юношеского спорта к спорту высших достижений. Мы сделаем все, чтобы получить золотые медали на Олимпийских играх.