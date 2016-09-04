Виталий Мутко: "В Петербурге одним из тренировочных полей станет "Петровский"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, что не видит проблем со строительством тренировочных баз перед ЧМ.

- Нет ли проблем со строительством тренировочных баз и площадок перед ЧМ?

- Никаких проблем не вижу. Нужно было построить 37 таких площадок. 7 уже введено. В Петербурге одним из тренировочных полей станет "Петровский". Там нужно только косметически кое-что подправить. На Металлистов будет совершенно новый "под ключ" стадион. Зеленогорск, Пушкин, база "Зенита" в Удельной - то, что тоже будет использоваться. Проблем не вижу. (Сергей ЦИММЕРМАН)