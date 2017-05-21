 Стэн Коллимор: "Хочу показать многообразие России и покончить с мифами о ней". ФУТБОЛ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Стэн Коллимор: "Хочу показать многообразие России и покончить с мифами о ней"

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Экс-нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Стэн Коллимор планирует освещать Кубок конфедераций по футболу-2017 из России. По словам эксперта, он ставит перед собой цель изменить имидж России на Западе.

– Мне уже посчастливилось освещать чемпионаты мира в ЮАР и Бразилии. До чемпионата мира-2018 остается год, и я с нетерпением жду поездок по России и встреч с болельщиками. Я хочу лучше узнать эту удивительную страну, показать поклонникам футбола по всему миру ее многообразие и покончить с мифами о России, – приводит RT слова англичанина.

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https://russian.rt.com/

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