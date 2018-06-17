Жером Боатенг: "В игре сборной Германии нужно многое менять"

Защитник сборной Германии Жером Боатенг - о поражении от Мексики (0:1) в матче ЧМ-2018.

- В следующем матче нужно сыграть куда лучше. Появилось ли больше шансов у других команд в группе? Посмотрим. Рано говорить о раскладах.

- Что вам нужно изменить в игре?

- После сегодняшнего - многое. Мы плохо сыграли в первом тайме, дали четыре-пять шансов забить гол.

- Что делать, чтобы сыграть лучше?

- Показать командную игру, создавать больше моментов, быть более агрессивными. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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