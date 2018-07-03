За что назначен пенальти в ворота Колумбии в матче с Англией?

На 54-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия – Англия странное решение принял арбитр Марк Гейгер, назначивший пенальти в ворота колумбийцев. На глазах у судьи, безобразно управляющего игрой, Харри Кейн отпихнул Карлоса Санчеса, а затем, сделав несколько шагов вперед, упал. Американский рефери, долго не раздумывая, указал на 11-метровую отметку и наказал колумбийца предупреждением.

54-я минута матча Колумбия – Англия.

На этом чемпионате хватало матчей, когда арбитры не назначали пенальти за явные задержки рукой или руками – от этого страдали тот же Кейн, серб Митрович, египтянин Мохсен. В какой-то момент один из руководителей судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал указание судьям строже оценивать подобные эпизоды. Тут же последовала пара странных пенальти – в том числе в еще одном матче с участием англичан. И вот – очередной выдуманный арбитром 11-метровый удар. (Александр БОБРОВ)​