Вукоевич отстранен от ЧМ-2018. Комментарий президента Хорватского футбольного союза

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал "СЭ" выведение из состава делегации сборной скаута киевского "Динамо" Огнена Вукоевича.

– Мы извиняемся за то, что сделал Вукоевич, – сказал Шукер. – Это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу. В этом вопросе поддерживаем ФИФА – никакой политики в футболе.

– Какие санкции применены к Вукоевичу?

– Его аккредитация аннулирована. Он не может находиться на стадионе.

– Каково ваше личное отношение к этому поступку?

– Могу только извиниться за него. Нехорошо, когда политику и футбол смешивают. Я против этого. И раскритиковал этот поступок сразу же, как только посмотрел видеозапись.

Напомним, Вукоевича отстранили из-за видео, на котором он вместе с защитником национальной команды Домагоем Видой произносит фразу "Слава Украине!" после победы над Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:2, пенальти – 4:3). При этом Вида снова оставлен без санкций, а союз, защитник и Вукоевич принесли свои извинения. (Гоша ЧЕРНОВ)

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