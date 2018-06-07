Владислав Радимов: "Сборной, возможно, стоило сыграть с командой уровня ФНЛ или ПФЛ"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что сборной России перед домашним чемпионатом мира-2018, возможно, стоило сыграть с командой уровня ФНЛ или ПФЛ. В этих играх национальная команда почувствовала бы вкус забитых голов.

– Нужно ли было проводить матчи с сильными соперникам, которых не смогли победить? Не ударит ли это по уверенности команды?

– Да, провели спарринги с Бразилией, Францией, Аргентинойи Испанией, но мы же еще встречались с Австрией и Турцией. Хотя возможно стоило сыграть перед ЧМ с командой уровня ФНЛ или ПФЛ, чтобы почувствовать вкус забитых голов.

– Некоторые специалисты говорят, что сборной не хватает дальних ударов. Согласны?

– Это рассуждения болельщика. Чтобы хорошо пробить, нужно подготовить мяч, позицию и так далее. Ну пальну я с 50 метров, докатиться мяч до ворот и что дальше? Поймите, не может тренер прийти на установку и сказать – бейте издалека.

– В заключение такой вопрос: вы с оптимизмом ждете выступлений россиян на ЧМ?

– Думаю, соперники нам действительно по зубам. Саудовскую Аравию обыгрывать обязаны. Да и Египет такой против Бельгии, вполне по силам. Уругвай еще не видел, поэтому сказать не могу. Но это уже третий матч и не стоит говорить, что Уругвай – это Бразилии. Если хотим продвинуться подальше в плей-офф, то нужно занимать первое место в группе, потому что второе, скорее всего, выведет на Испанию. С Португалией играть все-таки легче. (Андрей СИЗЯКИН)

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