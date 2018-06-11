Владимир Гранат: "Думаю, болельщики в нас верят. Но все приложения с новостями удалил"

Защитник сборной России и "Рубина" Владимир Гранат рассказал, как готовится к чемпионату мира.
- Многие игроки говорят, что не читают комментарии в соцсетях, не читают прессу. На ваш взгляд, что сейчас думают о сборной болельщики?
- Если честно, все приложения с новостями тоже удалил, ничего не читаю. Но надеюсь, что болельщики настроены положительно и верят в нас. Страну ждет большой праздник. В том числе для футболистов.
- Что думаете о соперниках по группе? В первую очередь о двух арабских сборных.
- По чуть-чуть их изучаем, просматриваем. Готовимся. Легких соперников на чемпионате мира в любом случае нет. Мы еще набираем форму. Думаю, оптимальное состояние наступит как раз к первому матчу.
- До старта осталось всего три дня. Чемпионат мира уже снится? Сильно волнуетесь?
- Пока ничего такого нет.
- Вы сказали, что надеетесь на положительный настрой болельщиков. А можете сказать что-то положительное болельщикам от лица сборной?
- Не буду отвечать на этот вопрос, - смутился Гранат. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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