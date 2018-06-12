11:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Петербурге и Московской области проверили объекты ЧМ-2018 после звонка о минировании


По сообщению жительницы города Клин полиция в Петербурге и Московской области проверяла объекты, подготовленные к чемпионату мира, сообщает "Фонтанка". Проверять стадионы, тренировочные базы, гостиницы и зоны для болельщиков сотрудники полиции в Северной столице отправились вечером 11 июня.

Звонок в Санкт-Петербург переадресовали из дежурной части подмосковного города Клин. Звонившая рассказала, что ее знакомая собирается устроить взрыв, цель которого - тренирующиеся в Московской области игроки.

Она уточнила, что есть и "вторая группа", которая отправилась в "Питер". Как отмечает "Фонтанта", проверка ничего опасного не выявила. 

ЧМ-2018 стартует матчем между сборными России и Саудовской Аравии, встреча пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники", начало - 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия.

Подопечные Станислава Черчесова в групповом турнире ЧМ-2018 также сыграют с Уругваем и Египтом.

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Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2018/06/12/010/?ref=t

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