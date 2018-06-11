В Москве на время ЧМ-2018 откроется Дом Мексики

Национальный дом Мексики 15 июня начнет свою работу в Москве, сообщает Welcome 2018 со ссылкой на посла Мексики в России Норму Берту Пенсадо Морено. Он будет функционировать на протяжении всего чемпионата мира по футболу.

- Мы давно занимались проектом Дома, – сказала Пенсадо Морено. – Это отличная возможность показать нашу культуру и хорошая возможность для россиян и мексиканцев встретиться и что-то узнать о культуре двух стран. Это возможность навести мосты между нашими культурами. Дом откроется в Гостином Дворе и займет по площади более 8 тысяч квадратных метров.

В Доме Мексики будут проходить совместные показы мод российских и мексиканских дизайнеров, концерты и различные шоу. Гости площадки смогут посмотреть матчи мирового первенства на нескольких экранах.

29 июня в Москве будет презентован знаменитый мексиканский праздник День мертвых.

Мексика в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Германией (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швецией (27 июня Екатеринбург).