В Геленджике готовы принять любую сборную на ЧМ-2018, включая Исландию

Власти Геленджика готовы принять любую сборную во время чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника городского управления по физической культуре и спорту Руслана Давлетукаева. Ранее управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс сказала, что команда Исландии планирует базироваться в Геленджике. В городе расположены две тренировочные базы ЧМ-2018.

- Мы готовы принять иностранные сборные, мы не подведем, - сказал Давлетукаев. - В Краснодарском крае существует комплексный краевой план, на его основании мы разработали свой городской план: начиная от праздничного оформления города, навигации на русском и английском языке, мест трансляции матчей - определены фан-зоны с большими экранами, и заканчивая подготовкой отелей, где будет размещаться команды. К нам приезжали с инспекционным визитом и сборная Англии, и Голландии, приезжали много раз и представители ФИФА.