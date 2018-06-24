Суд наказал "зигующих" в Волгограде британских болельщиков

Британская полиция запретила трем английским фанатам посещение футбольных матчей за нарушение моральных норм, сообщает Sky Sports. Инцидент произошел в одном из баров Волгограда после игры чемпионата мира-2018 между Англией и Тунисом (2:1).

Ранее в интернете появилось видео, на котором англичане поднимают руки в нацистском приветствии и поют песню, в которой упоминается Гитлер и Освенцим. Тем самым британцы хотели задеть фанатов "Тоттенхэма", которых в Лондоне соперники называют "армией евреев".

На данный момент известно, что 57-летнему Майклу Герберту из Дерби нельзя будет проходить на стадион на протяжении пяти лет. Его два товарища наказаны только на время чемпионата мира-2018. Все трое депортированы из России.

Английских фанатов наказали за нацизм в Волгограде //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь