Стипе Плетикоса: "Всегда говорил, что Россия может многого добиться с Черчесовым"

Бывший вратарь "Спартака", "Ростова" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса подчеркнул, что всегда верил в главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Россияне под руководством Черчесова пробились в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграют с Хорватией.

- То, что Россия в четвертьфинале – шок?

– Никто не ожидал. Кроме меня! Ха-ха! А я всегда говорил, что Россия далеко пройдет. Еще полтора месяца назад был в Нижнем Новгороде и общался с журналистами, уверял их что сборная России может многого добиться с тренером Черчесовым, а на меня смотрели, как на очень странного человека. Записывали все слова и, наверное, думали: что за чудак?

– Верили именно в Черчесова?

– Верил и продолжаю верить. Он умеет руководить командой, создает правильную атмосферу в коллективе, принципиален, четко следует намеченному плану. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Плетикосы //

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу