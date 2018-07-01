Станислав Черчесов: "Пенальти репетировал только Дзюба… Почему-то в воротах"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира сказал, что предматчевые расклады ни о чем не говорят. По словам специалиста, при подготовке к этой игре помог контрольный матч против "Красной фурии" (3:3), состоявшийся в осенью 2017 года.

– Дело сделано, теперь будем ждать соперника, восстанавливаться, подбирать раненных, – сказал во флеш-интервью Черчесов. – Жирков с проблемой вышел, она проявилась у него. Будем готовиться.

– Насколько тяжело было играть против Испании почти без мяча?

– Если бы мы не знали, как против них играть… Мы уже с ними играли (товарищеский матч осенью 2017 года завершился вничью со счетом 3:3. – Прим. "СЭ"). Когда человек точно знает, что его ждет, он внутренне к этому готов. Задача была подготовить команду на таком уровне, чтобы выдерживать не только 90 минут, но и 120. А то, что так будет, я извиняюсь, испанцы так играют против всех. Надо было правильно выбрать тактику. Какие-то вещи не удались, надо посмотреть. Мы их тренировать-то тренировали, но когда силенок не стало хватать, мы не могли выдерживать то, что хотели.

– 90 минут, 120… Когда у вас появилось ощущение, что эту Испанию можно обыграть?

– Как можно выходить на игру и не верить в то, что ты пройдешь? У нас не ощущение было, а желание подготовиться. Мы знали, к чему идем. Понятно, что в таких играх бывает разное. Мы четко понимали, что они сильнее нас. Я думаю, что все это понимают. Кто-то сильнее, кто-то слабее – это ни о чем не говорит. Игра должна показать.

– Готовились к серии пенальти? Репетировали?

– Абсолютно не репетировали. Репетировал только Дзюба… И почему-то в воротах.

– Вы давали персональные советы Акинфееву?

– Я не хочу лезть в их епархию. Они с Гинтарасом Стауче отрабатывали какие-то вещи… Ну, сработало.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

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